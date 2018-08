Polícia identifica mais três adolescentes aliciadas por empresário

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas identificou mais três vítimas aliciadas pelo empresário Fabian Neves dos Santos, de 37 anos, que foi preso em um quarto de motel no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital, no dia 7 de agosto deste ano. Fabian teve a prisão temporária decretada pela juíza Patrícia Chacon na última quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, a faixa etária das adolescentes era a mesma da que foi resgatada no motel no dia 7: uma adolescente de 13 anos, e duas de 14 anos, além da primeira vítima resgatada no dia 7 de agosto. Em depoimento à Polícia, uma das adolescentes disse que a preferência do empresário era por uma "menina de igreja", de pouca constituição física e ainda virgem.

A Polícia Civil ainda informou que não poderia repassar mais informações "para não comprometer o andamento das investigações".

Entenda o caso

Delegada Joyce Coelho afirmou, no dia da prisão, que haveriam indícios fortes de uma rede de aliciadores, na qual o empresário estava envolvido | Foto: Josemar Antunes/EM TEMPO

Fabian está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. Ele se entregou na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) logo após a sua prisão temporária ter sido decretada, mesmo com as equipes da Especializada e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRC0) terem ido à sua casa para realizarem buscas e efetuarem a sua prisão.



No dia da prisão, a delegada afirmou que o processo que envolve o empresário deveria correr em segredo de Justiça. No entanto, ela ressaltou que, para que o tribunal tenha ordenado a prisão temporária, haveriam indícios fortes. "A gente não pode falar nada por conta do segredo de Justiça, mas posso afirmar que, com certeza, haviam mais pessoas envolvidas, tanto mais vítimas como outros aliciadores, que tenham relação com o Fabian", afirma.

