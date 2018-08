Homem é agredido e preso por realizar arrastões na Djalma Batista

Homem foi apresentado no 12º Dip | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Após realizar arrastões na avenida Djalma Batista, um homem de 32 anos foi contido por populares, que o agrediram até a chegada da polícia. O suspeito teria realizado diversos roubos na área e revoltados, pessoas que passavam na via no momento do crime resolveram fazer "Justiça com as próprias mãos". O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (22).



De acordo com o sargento da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Tomé de Souza, uma equipe foi acionada via 190. O denunciante informou que populares estariam tentando linchar um homem após ele cometer um roubo na área.

"Depois de receber o chamado, fomos até o local e constatamos que, de fato, o homem estava sendo agredido. Com ele foram encontrados quatro aparelhos celulares roubados e uma quantia de R$ 242", explicou Tomé.

Ainda conforme o policial, testemunhas informaram que um simulacro de arma de fogo também estava sendo usado pelo suspeito, mas o objeto teria sido jogado por ele em um local desconhecido.

Tendo ciência dos fatos da ocorrência, a equipe da 12ª Cicom deu voz de prisão ao homem e o conduziu até o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ele foi apresentado e deve aguardar a audiência de custódia. Na delegacia, o homem confessou estar arrependido de ter praticado o roubo.

