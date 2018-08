Aniversário termina com dois mortos e um ferido no Vila da Prata

Crime ocorreu por volta das 22h | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Dois homens foram mortos a tiros e outro ficou ferido, no fim da noite dessa quarta-feira (22), enquanto bebiam em um bar, localizado na rua Doutor Dalmir Câmara (antiga rua Brasil), no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. Os criminosos fugiram com apoio de um carro e uma motocicleta.

De acordo com informações do sargento Loureiro, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 22h. Das duas vítimas fatais, a polícia identificou Fabrício Souza Almeida Júnior, de 21 anos, e um outro homem conhecido até o momento apenas como “Pit”.

Já a terceira vítima, que sobreviveu ao ataque, de nome D. P. S, de 28 anos, foi socorrida e levada às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ele deu entrada na unidade com ferimento de bala nas costelas. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Fabrício foi atingido com cinco tiros | Foto: Josemar Antunes

O crime

O trio estava reunido no "Bar do Flamengo", em uma festa de comemoração por mais um ano de vida do proprietário, quando os criminosos armados chegaram e atiraram. As vítimas foram alvejadas no famoso “escadão” (que liga às ruas Brasil e Arthur Vírgilio).

Neguinho foi atingido com cinco tiros na região do tórax e morreu no local. Pit ainda correu para um beco, na rua Arthur Virgílio, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi alvejado com um tiro nas costas. As informações foram confirmadas pela perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Conforme informações de testemunhas, durante a ação criminosa, frequentadores do bar ainda arremessaram "garrafas" e "copos" em direção ao carro dos atiradores. Em seguida, os infratores fugiram tomando rumo ignorado.

"Pit" foi morto com um tiro nas costas | Foto: Josemar Antunes

Família desconhece motivação

Ao Em Tempo, a mãe de Fabrício, Ana Cláudia Paes, de 37 anos, disse que desconhece a motivação do crime, mas confirmou que o filho respondia processos por envolvimento em roubo.

Segundo ela, Fabrício foi convidado pelo amigo para beber, pela segunda vez, no local. Ele morava no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, e deixou uma filha de dez meses de idade.

"Eu fiquei sabendo da morte do meu filho pela internet. Não tenho ideia de quem cometeu o crime", declarou a mãe da vítima.

O único sobrevivente foi socorrido e levado para o Hospital 28 de Agosto | Foto: Josemar Antunes

A família de Pit e também do sobrevivente levado para o HPS 28 de Agosto não foram encontradas para comentar sobre o caso.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso com suposta relação ao tráfico de drogas.

