Assaltante que fugiu com R$ 35 mil de padaria é preso em Manaus

Manaus – Preso por assaltar uma padaria no dia 6 de agosto deste ano, Fábio da Silva Arruda, de 27 anos, será apresentado, na manhã desta quinta-feira (23), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), na rua Sete Abril, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

Segundo informações da polícia, o suspeito foi identificado após ser visto em gravações de uma panificadora, localizada na rua Doutor Moreira, bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. No dia do crime, Fábio e um comparsa renderam funcionários e levaram do caixa aproximadamente R$ 35 mil.

Na data, o assistente administrativo do estabelecimento, George Carvalho, de 61 anos, explicou que um dos suspeitos agiu dando apoio na entrada da padaria, enquanto o o outro seguiu para o setor administrativo e anunciou o assalto, exigindo dinheiro. Dois funcionários chegaram a ser amarrados, enquanto uma mulher ficou sob a mira da arma dos criminosos.

Ainda de acordo com a polícia, os assaltantes receberam informações privilegiadas de uma outra funcionária da padaria sobre o pagamento dos trabalhadores no local.

Prisão em 2013

Fábio já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Em 2013, ele foi preso junto com outras nove pessoas em uma operação da Polícia Civil. Na época, foram apreendidas 58 trouxinhas de maconha e oito porções grandes de pasta base de cocaína, 26 trouxinhas de oxi e quatro trouxinhas de cocaína em pó.

