Autônomo discute com dupla em ‘boca de fumo’ e é morto a tiros

Manaus - O autônomo Orlandino Bandeira Sombra, de 51 anos, conhecido como "Nino", foi executado com 11 tiros, na madrugada desta quinta-feira (23), dentro da casa onde morava, no beco São Francisco, com a rua Oswaldo Cruz, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Os autores do crime fugiram em uma motocicleta.

De acordo com informações de uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava em frente da casa onde mora e teria iniciado uma discussão com dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta, de cor e placa não identificada.

A vítima discutiu com os criminosos, que teriam ido ao local comprar entorpecentes em uma “boca de fumo”. Um dos suspeitos reagiu empurrando Orlandino para dentro do imóvel e depois sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos à queima-roupa. O homem morreu no local.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que Orlandino foi atingido com tiros de pistola calibre 380 milímetros. Os tiros acertaram cabeça, tórax e costas da vítima. No local, nove cápsulas foram recolhidas e entregues para uma equipe da DEHS.



A sobrinha da vítima, uma mulher de 33 anos, informou que desconhece se o tio recebia ameaças.

"Eu estava em casa quando fui avisada do crime. Ele gostava apenas de beber e não tinha desavenças com ninguém, e nem passagem pela polícia", assegurou

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A motivação do crime será investigada pela equipe da DEHS.

