Preso por agredir companheira, tenente da PM é solto ao pagar fiança

Caso foi registrado na noite de quarta-feira (22) na DECCM, no Parque Dez | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Uma mulher de 24 anos foi agredida e teve o rosto desfigurado, nessa quarta-feira (22), pelo companheiro dela, um tenente da Polícia Militar do Amazonas, de 31 anos. A vítima, uma estudante universitária, relatou que as agressões foram motivadas por ciúme. Nesta quinta-feira (23), ele foi liberado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após pagamento de fiança. No entanto, está sob responsabilidade administrativa da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

De acordo com informações da delegada Debora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra à Mulher (DECCM), Leandro é lotado na Força Tática e ultimamente desconfiava que a companheira o traía. Com ajuda de um olheiro (cagueta), o agressor passou a monitorar a vítima em uma faculdade no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na noite de ontem (22), o tenente foi até a unidade de ensino superior e ficou dentro do próprio carro vigiando a estudante. Na ocasião, ela saiu para lanchar com os amigos universitários, o que motivou ainda mais os ciúmes no agressor.

"Ao sair da unidade de ensino superior, ela solicitou o serviço da Uber com o intuito de retornar para casa. Nesse momento, um amigo avisou a estudante sobre a presença do companheiro. Ela seguiu em direção ao carro dele, mas foi impedida pelo próprio tenente de entrar no veículo. Ele estava muito nervoso", disse a delegada Débora Mafra.

Delegada Débora Mafra informou que o tenente responderá pelo crime em liberdade após ter pago fiança | Foto: Josemar Antunes

Ainda segundo a delegada, ao chegar em casa, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital amazonense, a jovem foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo. Leandro ainda usou uma cadeira de plástico para agredir a companheira. Tudo ocorreu na presença do filho, uma criança de um ano e dois meses. A vítima e o agressor namoraram por quatro anos e há seis meses moravam juntos.

Após se livrar das agressões, a estudante conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar. Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o endereço da vítima e prenderam em flagrante o tenente e o conduziram à sede da DECCM, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade.

Em depoimento na sede da especializada, o tenente negou as agressões. Conforme a delegada Débora Mafra, foi arbitrada fiança de R$ 4 mil ao tenente que responderá por lesão corporal em liberdade.

Após prestar esclarecimentos, ele deixou a delegacia driblando a imprensa pelas portas dos fundos. Por fim, Mafra destacou que o agressor ficará sob responsabilidade administrativa da PM-AM. No entanto, "vai responder processo criminal da Polícia Civil", concluiu a delegada.

Edição: Isac Sharlon

