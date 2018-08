Suspeito de roubos na Zona Leste é agredido e preso com celulares

O homem foi preso e levado para o 25º DIP | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Paulo Caciano da Cruz Silva, de 26 anos, foi espancado pela população por suspeita de praticar arrastões na manhã desta quinta-feira (23). O fato aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus.

Ao Em Tempo, testemunhas relataram que homem estava praticando roubos em uma motocicleta, modelo Honda/CG, de cor prata e placa JXO-3949. Durante a ação criminosa, uma pessoa percebeu que o suspeito estava em posse de um simulacro de arma de fogo e passou a agredi-lo.

Na fuga, Paulo abandonou a motocicleta em via pública. Ele foi alcançado e agredido por um grupo de moradores. Com ele, foram encontrados, dentro de uma mochila, um notebook, um fone de ouvido e quatro aparelhos celulares. O simulacro não foi localizado e teria sido levado por outra pessoa que passava pela região.

Leia também: Após roubar pedagoga, assaltante é baleado no bumbum por motoqueira

Após ser dominado, policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e deram voz de prisão ao acusado. Por conta dos ferimentos causados pelas agressões, Paulo foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste, para atendimento médico.

O homem foi apresentado no 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), consta que Paulo possui processo por ameaça contra a ex-companheira, uma mulher de 24 anos.

As vítimas do assalto são aguardadas no 25° DIP para identificar o autor e resgatar os celulares roubados.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Assaltante que fugiu com R$ 35 mil de padaria é preso em Manaus

Homem é agredido e preso por realizar arrastões na Djalma Batista