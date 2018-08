Presos por homicídio de jovem em Caapiranga são transferidos

Manaus - Foram transferidos para Manacapuru, nesta quinta-feira (23), Osiane Mendes Lopes e Reginaldo Pereira dos Santos Júnior, suspeitos de envolvimento no homicídio de Cosmo Dantas Mendes no município de Caapiranga (a134 km de Manaus).

Na noite de quarta-feira (22), reforços das Polícias Militar e Civil foram enviados ao município para conter ações de depredação do patrimônio público que resultaram em nove pessoas feridas e uma morta.

Leia também: Revolta em Caapiranga deixa um morto e 11 feridos, incluindo delegado

De acordo com a Polícia Civil, os dois têm diversas passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, porte de arma de fogo e homicídio. Osiane, conhecida como ‘Pingo’, fazia parte do mesmo grupo criminoso de Cosmo, conforme informações preliminares. Cosmo está desaparecido desde a segunda-feira (20).

O delegado titular de Caapiranga, Sinval Souza, afirmou que a transferência ocorreu durante a madrugada. Além de Osiane e Reginaldo, outros três presos que estavam na Delegacia do município foram transferidos para Manacapuru.

Ainda durante a noite de quarta, a situação foi controlada com a dispersão da população pelas tropas do reforço policial. A Força Tática de Manacapuru, além de policiais civis e PMs de Manaus foram enviados, seguindo determinação do secretário de segurança, Coronel Anézio Paiva.

