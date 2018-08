Criminosos executam dupla do tráfico no Petrópolis, em Manaus

O crime ocorreu por volta das 22h | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Pelo menos 13 tiros foram disparados contra dois homens na noite dessa quinta-feira (23). As vítimas, identificadas pela polícia como M.P.R.L., o "Bola", e R.V.B.S., conhecido como "V", ambos de 36 anos, morreram em um possível "acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas.

O crime ocorreu por volta das 22h, na rua Fragata (antiga rua 1), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Segundo informações preliminares repassadas a policiais no local, 'V' e 'Bola' chegaram em um carro, modelo Pálio, de cor prata e placas JWR-18**, acompanhado de A.M.S., de 28 anos.

Vítimas foram assassinadas na rua Fragata | Foto: Josemar Antunes

'Bola' e 'V' estavam em um lanche, enquanto A.M.S. aguardava os amigos dentro do veículo. Minutos depois, quatro homens armados chegaram em três motocicletas, de características não reconhecidas. Os criminosos efetuaram vários disparos à queima-roupa contra 'V' e 'Bola', que morreram na hora. Os assassinos fugiram sem serem identificados.

Após o crime, policiais militares da Força Tática e da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência inicialmente. Conforme informações repassadas para a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), tanto 'Bola' quanto 'V' eram conhecidos na área por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os dois homens tinham envolvimento com o tráfico de drogas, conforme apuração da polícia no local | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) divulgou que as vítimas foram baleadas com 13 tiros, sendo atingidos tórax, cabeça e costas. “V” foi alvejado com seis tiros, enquanto “Bola” foi atingido com sete disparos. A suspeita é que os criminosos utilizaram revólveres para executar os dois homens.

Familiares estiveram no local e acompanharam os trabalhos da polícia. A.M.S. foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Centro-Sul, para prestar esclarecimentos sobre a motivação do crime.

Uma terceira pessoa, que estava com a dupla, não ficou ferida | Foto: Josemar Antunes

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte. Os crimes serão investigados pela DEHS.

