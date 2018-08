Sumida há três dias, adolescente é encontrada morta em Parintins

Parintins (AM) - O corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 8h30, na rua 24 de janeiro, no bairro Itauna 2, na Zona Sul de Parintins (a 369 km de Manaus).

De acordo com informações de familiares da vítima, a menina estava desaparecida há três dias. A adolescente morava com o tio no mesmo bairro onde o corpo foi encontrado.

A jovem estava com a saia levantada | Foto: Divulgação

O corpo da adolescente foi encontrado por moradores. A jovem estava com a saia levantada. A calcinha dela foi encontrada ao lado do corpo. O tio da menina estava inconsolável quando foi chamado para reconhecer o corpo.

Segundo o investigador José Maria Castro, a polícia ainda não tem pistas que possam levar ao assassino da estudante. O corpo foi removido para o hospital da cidade.

