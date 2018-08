Homem é morto com seis tiros em rua do bairro Redenção

Amigos e familiares reunidos próximo ao local do velório da vítima | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Leandro Reis Bezerra, de 29 anos, morreu, na noite dessa quinta-feira (23), após ser alvejado a tiros na rua Guajará, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o homem foi baleado por volta das 19h45, por autoria desconhecida.

A vítima foi socorrida e conduzida por populares para a Policlínica da Redenção Dr. José Lins, Zona Centro-Oeste, mas chegou morta na unidade. Ele foi atingido com seis tiros, sendo dois na cabeça, dois no tórax e dois nas costas.

Policlínica da Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, para onde a vítima foi levada e não resistiu ao ferimento | Foto: Josemar Antunes

A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que familiares não repararam detalhes do crime.



O Em Tempo tentou obter informações com familiares durante o velório, na manhã desta sexta-feira (24), em uma casa situada na rua Guajará, mas uma irmã da vítima preferiu não comentar as circunstâncias da morte.

A motivação do assassinato será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

