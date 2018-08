Baleado em aniversário no Vila da Prata continua no HPS 28 de Agosto

Outros dois homens foram mortos na mesma noite | Foto: Josemar Antunes

Manaus – O jovem D.P.S. de 28 anos, baleado, na noite desta quinta-feira (22), no "escadão", ao lado de um bar - onde era realizado uma festa de aniversário no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, permanece internado no Hospital e Pronto-Socorro HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

O baleado está em estado estável, na enfermaria da unidade de saúde. Devido aos ferimentos, ele precisa usar dreno de tórax. A informação foi repassada ao Em Tempo, na manhã desta sexta-feira (24), pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Além do rapaz ferido, outros dois homens foram mortos. O trio foi surpreendido por criminosos que chegaram armados e atirando.

As vítimas ainda tentaram se esquivar dos tiros, mas foram atingidas no local conhecido como “escadão”, que liga as ruas Brasil e Arthur Virgílio. Fabrício Souza Almeida Junior, de 21 anos, conhecido como “Neguinho”, foi atingido com cinco tiros na região do tórax e morreu no local.

O outro homem, identificado como “Pit”, tentou correr para um beco, na rua Arthur Virgílio, mas não resistiu e morreu no local. Conforme informações de testemunhas, durante a ação criminosa, frequentadores do bar ainda arremessaram garrafas e copos em direção ao carro dos atiradores. Em seguida, os infratores fugiram tomando rumo ignorado.

A reportagem buscou familiares das vítimas para saber quais motivos poderiam ter levado ao crime, porém nenhum dos parentes revelou conhecer razões que pudessem levar à morte das duas vítimas.

