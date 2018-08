Homem é preso por matar rival com 15 terçadadas em Novo Airão

Homem foi preso por assassinar jovem de 19 anos em comunidade rural no município de Novo Airão | Foto: Divulgação

Novo Airão - Um homem de 39 anos foi preso, nessa quinta-feira (23), suspeito de assassinar um jovem de 19 anos a terçadadas no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros). De acordo com policiais do 6° Grupamento da Polícia Civil, a prisão foi feita após denúncias de moradores da área do igarapé do Arraia, onde residia o suspeito.

Confrontado pela polícia, o homem confessou ter assassinado o rapaz de 19 anos por conta de um desentendimento. Segundo o homem de 39 anos, o jovem teria tentado alvejá-lo com uma espingarda.

Corpo foi enrolado em uma rede | Foto: Divulgação

O suspeito reagiu e golpeou o outro com 15 terçadadas. Ainda de acordo com informações da polícia, o cadáver foi enrolado em uma rede, onde foi encontrado.

O corpo foi removido para a sede de Novo Airão e o infrator foi encaminhado para o 77° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde permanecerá até o fim dos procedimentos cabíveis. Na casa do suspeito, a polícia também apreendeu duas espingardas calibre 16 com dois cartuchos intactos.

