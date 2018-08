Em 24 horas, Manaus registra sequência de duplos homicídios

Os casos podem não ter relação entre si, mas possuem características parecidas | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A capital amazonense registrou dois casos de duplo homicídio em um período de 24 horas. Os crimes aconteceram em bairros distintos da cidade e as quatro vítimas eram homens. Eles foram assassinados a tiros e a suspeita da polícia é que os crimes foram motivados por acertos de contas em relação ao tráfico de drogas. Apesar das características semelhantes, as mortes não estão associadas.

O primeiro caso aconteceu na noite quarta-feira (22) em um bar, localizado na rua Doutor Dalmir Câmara, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus . Uma das vítimas fatais foi identificada apenas pelo apelido de “Pit”, o outro foi identificado como Fabrício Souza Almeida Júnior, conhecido como “Neguinho”, de 21 anos. Um terceiro homem, de 28 anos, que estava acompanhado das vítimas, ficou ferido com um tiro na costela e continua internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Conforme informações de testemunhas, o trio estava reunido em uma confraternização no estabelecimento, quando os criminosos armados chegaram e atiraram. Os homens tentaram fugir, mas foram alvejados no famoso “escadão”, entre as ruas Brasil e Arthur Virgílio. Os criminosos fugiram em um carro e uma motocicleta.

Polícia Civil investiga os casos | Foto: Josemar Antunes

Na tentativa de impedir a fuga, outros frequentadores do bar arremessaram garrafas e copos em direção ao carro dos atiradores. Em seguida, os infratores fugiram tomando rumo ignorado.



Petrópolis



O segundo caso ocorreu na rua Fragata, no bairro Petrópolis, Zona Sul da capital. As vítimas, identificadas pela polícia como M.P.R.L., o "Bola", e R.V.B.S., conhecido como "V", ambos de 36 anos, foram mortos

Nenhum dos suspeitos dos crimes foi identificado | Foto: josemar antunes

Segundo informações preliminares repassadas por policiais no local, 'V' e 'Bola' chegaram a um lanche em um carro, modelo Pálio, de cor prata e placas JWR-18**, acompanhado de A.M.S., de 28 anos.

'Bola' e 'V' estavam no lanche, enquanto A.M.S. aguardava os amigos dentro do veículo . Minutos depois, quatro homens armados chegaram em três motocicletas, de características não reconhecidas. Os criminosos efetuaram vários disparos à queima-roupa contra 'V' e 'Bola', que morreram na hora. Os assassinos fugiram e ainda não foram identificados.

De acordo com a perícia, as vítimas foram baleadas com 13 tiros, sendo atingidas no tórax, cabeça e costas. “V” foi alvejado com seis tiros, enquanto “Bola” foi atingido com sete disparos.

A polícia conduziu A.M.S ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Centro-Sul, para prestar esclarecimentos sobre a motivação do crime. Os dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

