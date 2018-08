Quinteto é preso por esquema de compra e venda de vagas de emprego

O grupo foi preso em frente à refinaria de Manaus no momento em que arrecadava alimentos | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Cinco homens foram presos por envolvimento de compra e venda de vagas de emprego em uma refinaria de Manaus. Os suspeitos eram investigados por realizar o esquema criminoso e foram apresentados na manhã desta sexta-feira (24), no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

O delegado-geral Mariolino Brito explicou que a quadrilha agia nacionalmente com planejamentos para o esquema ilícito.

“Eles agiam com todo uma expertise para praticar os crimes. Nós descobrimos e através de mandado de prisão estamos prendendo e desarticulando o modo operandis da organização”, disse Mariolino Brito.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, titular do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o grupo aproveitava para aplicar os golpes quando havia parada técnica das refinarias em todo o território brasileiro. Em razão da sensibilidade da produção industrial e a possibilidade do desabastecimento, eles recrutavam pessoas com argumentos para o acesso às vagas de emprego.

A autoridade policial relatou que os cinco infratores pertencem ao Movimento dos Trabalhadores Desempregados do Amazonas (MTD-AM) e tinham o intuito de criar a Associação dos Trabalhadores de Montagem Industrial, que daria suporte àqueles que buscam vagas no mercado de petróleo.



“Eles iludiam as pessoas desempregadas que acreditavam em um movimento fidedigno, quando na realidade se tratava de extorsão de empresas. Os integrantes da quadrilha indicavam currículos que eram direcionadas às empresas e, inclusive, citavam o nome das lideranças nacionais. Essas lideranças recebiam recursos financeiros derivados deste tipo de extorsão. Alguns desses integrantes agiam em posse de arma de fogo, além do fato de utilizar do movimento 'paredista', ato grevista sem legitimidade. Não havia qualquer comunicação com os órgãos de trabalho e categoria de classe utilizando, de forma violenta, intervenção para paralisar as atividades nas refinarias, forçando essas empresas a ceder as imposições para angariar valores”, explicou o delegado Fernando Bezerra.

Presos

Edvar de Oliveira Albuquerque, de 37 anos, conhecido como “Coringa”; Denis de Jesus Gomes Viana, de 41 anos, braço direito de "Coringa"; Rafael dos Anjos Souza, de 29 anos, responsável operacional; Daniel Freires da Silva, de 29 anos; chamado de “Mauá” ou “Corinthians”, com passagem por roubo, e José Augusto dos Santos Filho, de 35 anos, o “Rasta”, foram presos em cumprimento ao mandado de prisão temporária no momento em organizavam uma arrecadação de alimentos na frente da refinaria.

Os cinco homens atuavam como membros de uma organização criminosa de compra e venda de vagas de trabalho em empresas terceirizadas, que atuam na Refinaria Isaac Sabbá, localizada na estrada do Quixito, bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital. Eles responderão pelos crimes de extorsão, associação criminosa, ameaça e crimes contra a organização do trabalho.

