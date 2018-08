Presos envolvidos na morte de adolescente sequestrado em Manaus

Marcell e Deigrison confessaram o crime, mas afirmaram que não tinha a intenção de matar | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Três homens foram presos por sequestrarem e matarem o adolescente Cristóvão Vasconcelos dos Santos, de 17 anos, que desapareceu no último dia 6 de abril deste ano, na rua Ovídio Gomes Monteiro, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. A ossada da vítima foi encontrada nesta quinta-feira (23) em uma área de mata no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

A prisão do trio ocorreu após cumprimento de mandados de prisão temporária por homicídio qualificado e associação criminosa em nome de Carlos Freire de Mendonça, 31; do lutador de Artes Marciais Mistas Deigrison Batalha Frazão, 28, e Marcell Tavares de Souza, 29.

De acordo com o delegado Juan Valério, o trio está envolvido no sequestro e homicídio de Cristóvão Vasconcelos dos Santos, ocorrido no dia 6 de abril deste ano. A vítima tinha 17 anos.

Na ocasião, o adolescente estava na frente da casa dele, quando foi abordado por indivíduos encapuzados, que o colocaram dentro de um carro da marca Hyundai, modelo HB20, de cor preta.

“Passamos a investigar esse caso pois pensávamos que o adolescente havia sido sequestrado a mando de alguma facção criminosa, devido ao modo que os elementos abordaram a vítima. Identificamos os indivíduos após a prisão de Carlos, em flagrante, por tráfico de drogas, ocorrida na última quarta-feira (22)".

Prisão

Após a prisão de Carlos, os policiais conseguiram localizar os outros dois envolvidos no caso, e também a ossada de Cristóvão, na manhã de quinta-feira, na rua Agente Mauro Lobo, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

“Efetuamos a prisão de Deigrison e Marcell com o auxílio da equipe do 19º DIP. Ambos foram presos ontem, no bairro Nova Esperança. O carro utilizado no sequestro foi apreendido com Marcell”, disse o delegado.

O crime

Carlos, Deigrison, Marcell e um quarto elemento, identificado como Levi da Silva Machado, que está sendo procurado pelas equipes do DRCO, planejaram a ação criminosa após tomarem conhecimento de que o adolescente havia roubado a motocicleta de Deigrison, que é professor de Jiu-Jitsu.

“Durante depoimento, Deigrison argumentou que o grupo não tinha a intenção de matar o adolescente, apenas assustar a vítima. Cristóvão era conhecido na área por cometer roubos no bairro Alvorada. Constatamos que efetuaram golpes de estrangulamento na vítima, o que acabou ocasionando a morte de Cristóvão. Preocupado com o que havia acontecido, o bando enterrou o corpo do adolescente no bairro Tarumã”.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Carlos já tinha passagem pela polícia, por tráfico de drogas e homicídio.

Indiciamento

Carlos, Deigrison e Marcell foram indiciados por homicídio qualificado e associação criminosa. A Polícia irá solicitar a conversão dos mandados de prisão temporária para preventiva. As investigações em torno do caso continuam, com o objetivo de localizar e prender Levi, para que ele possa responder criminalmente pelo envolvimento no crime.

Quem puder colaborar com informações que nos ajudem a chegar até o infrator, deve ligar para o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

