Professor de educação física é morto a tiros no Armando Mendes

Manaus - Um professor de educação física, identificado como Israel Souza de Almeida, de 42 anos, foi morto por sete tiros na noite desta sexta-feira (24), por volta das 21h, dentro do quarto de uma casa, localizada na rua Odimar Santana, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Ninguém foi preso.

De acordo com testemunhas, três suspeitos, que saíram de um carro prata, invadiram a casa da vítima e realizaram os disparos. O homem não resistiu aos ferimentos, e morreu no local.

Testemunhas informaram que os suspeitos fugiram, dois a pé e um em uma moto de modelo e placa ainda não identificados. Ainda segundo moradores, o homem era bem quisto na comunidade e não suspeitam de que ele tivesse envolvimento com crimes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas apenas atestou o óbito da vítima.

Os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam presentes no local, mas não quiseram falar com a imprensa.

Funcionário do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo do homem após trabalho do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

