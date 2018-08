Preso trio com drogas, arma de fogo e munições no bairro Glória

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens identificados como Renan Ferreira Picanço, de 34 anos, Jorge Elias de Carvalho Cavalcante, de 51 anos, e uma mulher identificada como Ranife Martins de Souza, de 57 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (24), por envolvimento com o tráfico de drogas na capital.



Durante a ação foram apreendidos, em poder deles, aproximadamente, dois quilos de drogas, arma de fogo e munições.



Denúncia

De acordo com a polícia, as equipes deram início aos trabalhos após informaçõe de que um homem identificado como Renan, estaria comercializando entorpecentes na capital utilizando um carro da marca Honda, modelo Fit, de cor branca. A polícia informou ainda que ele faz parte de uma facção criminosa de Manaus.

Homens comercializavam a droga no carro modelo Honda Fit | Foto: Divulgação

“Ao longo de sexta-feira recebemos informações que um carro com as mesmas características que estávamos investigando, estava trafegando pelo bairro Glória, zona oeste da capital. Avistamos o veículo na rua 5 de Junho, daquele bairro. Percebemos que Renam dirigia o carro e Jorge estava junto com ele. Renan chegou a atirar em nossa direção e revidamos. Após tentarem fugir, conseguimos interceptá-los", disse o delegado e diretor do Denarc, Paulo Mavignier.

Durante revista no automóvel, os policiais encontraram na parte de baixo do banco do passageiro, uma sacola de plástico contendo porções de drogas. Com Renan os policiais civis apreenderam um revólver calibre 38, com três munições intactas e duas deflagradas.

Armas e drogas apreendidas | Foto: Divulgação

Mulher envolvida



“Questionamos Renan se havia mais drogas escondidas. Ele nos relatou que guardava as substâncias entorpecentes com uma mulher chamada Ranife, em um bar de propriedade dela, localizado na rua dos Inocentes, bairro Glória".

No estabelecimento de Ranife, a policia encontrou uma sacola contendo substâncias entorpecentes e mais uma porção de droga. A mulher disse à polícia que estava guardando o material para Renan.

Crime

Renan e Jorge foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Já Ranife irá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, o trio será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

