Motorista pede ajuda e Polícia Militar frustra assalto em ônibus

Manaus - Um assalto foi frustrado pela Polícia Militar do Amazonas no início da tarde deste sábado (25), no Centro da capital, após três suspeitos tentarem realizar a ação criminosa dentro de um ônibus da linha 540.

De acordo com o motorista do transporte coletivo o trio de homens embarcou no ônibus ainda no Terminal 1 – localizado na Av. Constantino Nery – mas ele e o cobrador só perceberam a ação quando chegavam na Avenida Epaminondas.

A tentativa de assalto aconteceu aos passageiros da linha de ônibus 540 | Foto: Divulgação





Ainda segundo o motorista, os suspeitos começaram a discursar dentro do ônibus usando um artigo de jornal para chamar a atenção dos passageiros na tentativa de despistar a intenção do assalto, mas em seguida deram início ao crime passando a recolher os aparelhos celulares dos passageiros presentes.

“Eu só percebi que eles estavam assaltando o ônibus quando o cobrador acionou a campainha de abrir as portas e quando olhei pelo retrovisor percebi que já estavam tomando os celulares das pessoas. Nesse momento eu avistei uma viatura estacionada próxima a um ponto de ônibus e comecei a buzinar para chamar atenção como pedido de ajuda”, declarou o motorista enquanto os policiais agiam.

Rapidamente a guarnição da Polícia Militar interceptou o transporte realizando a prisão da quadrilha que não reagiu a ação dos policiais. Durante a abordagem os agentes não encontraram nenhum objeto cortante ou arma de fogo com o trio que em seguida foi caminhado a uma unidade policial.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum objeto cortante ou arma de fogo, além dos celulares roubados | Foto: Divulgação





Todos os aparelhos celulares subtraídos durante a tentativa de assalto foram devolvidos aos passageiros do ônibus.

