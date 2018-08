Mototaxista em Manaus é perseguido e morto no bairro São Jorge

Nenhum suspeito foi identificado | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus -Um mototaxista de 33 anos foi morto a tiros no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na madrugada de domingo (26). Ele bebia em companhia de amigos, na rua Ambrósio, quando homens em dois carros chegaram e atiraram contra ele.



Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas e vendia entorpecentes na área.

O crime ocorreu por volta de 3h, quando homens não identificados surgiram em dois carros e passaram a perseguir a vítima, para cometer o crime.

A família da vítima não soube identificar o modelo dos carros, apenas que era de cores preta e vermelha.

"O homem desceu do carro e deu três tiros, mas a arma falhou. Meu amigo correu para um beco perto bar para tentar se salvar, mas escorregou e caiu. O cara foi atrás dele e deu cinco tiros no seu rosto", disse um rapaz, que preferiu não se identificar.

Muitos moradores no local preferiram a lei do silêncio, outros confirmaram que o mototaxista era envolvido com o tráfico de drogas na região.

A 21º Cicom, da Polícia Militar (PM), atendeu ao local e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Leia mais

Colisão em Manaus deixa veículo e moto em chamas - Veja o vídeo

Criança morre afogada em piscina de clube de policiais e bombeiros

Preso em Parintins suspeito de estrangular garota até a morte