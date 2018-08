Presos em rebelião no Uarini são transferidos para unidades em Manaus

Manaus - Vinte e três presos com envolvimento em uma rebelião causada na última quinta-feira (23) no município de Uarini (distante 565 quilômetros da capital) foram transferidos da Unidade Prisional de Tefé (UPT), para prisões em Manaus. Além do grupo de detentos, mais sete presos também foram deslocados do município do interior do estado para a capital.

Os presos foram conduzidos da UPT de Uarini para o Aeroporto de Tefé nos dias 24 e 25 deste mês e foram transportados para Manaus em aviões fretados pelo Governo do Amazonas, sendo escoltados por policiais do Batalhão de Choque. A unidade onde os presos estão cumprindo suas penas não foi divulgada, mas lá eles devem permanecer à disposição da Justiça.

Essa é a segunda rebelião registrada nesse ano. No dia 02 de abril os detentos se rebelaram e arrombaram celas, incendiaram colchões e exigiram melhores condições das celas e alimentação. A rebelião terminou com a chegada de reforço policial do 3º BPM.

A delegacia do município funciona como Unidade prisional.

A operação de escolta e transferência foi coordenada por vários órgãos, dentre eles a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), Casa Militar do Governo do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Vara de Execuções Penais (VEP).

A dinâmica de segurança foi executada pela UPT e por policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), de Tefé, do Batalhão de Polícia de Choque, de Manaus. A estratégia contou ainda com o apoio de policiais da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal e apoio logístico da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé.

