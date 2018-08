Preso um dos maiores traficantes de Boca do Acre, diz Polícia

O homem é integrante da facção Comando Vermelho | Foto: Divulgação

Boca do Acre - Um homem identificado como David Félix da Silva, de 25 anos, apontado pela Polícia como um dos maiores traficantes do município de Boca do Acre (a 1.561 quilômetros de Manaus), no Sul do Amazonas, foi preso no fim da noite de sábado (25).

David Felix da Silva, de 25 anos, ainda de acordo com a polícia, é membro da facção Comando Vermelho (CV) e estava aguardando a audiência de custódia em liberdade condicional, quando foi flagrado com porções de pasta base de cocaína.

O soldado João Carlos explicou que David estava no festival de praia do município, ao ser abordado por policiais, por volta de 22h30, por consumir bebida alcoólica em garrafa de vidro, o que era proibido, pela organização da festa.

"A equipe fez a revista nos pertences dele e encontraram um pacote de substância branca, sugerindo ser pasta base. Ele confessou a identidade e disse que mantinha um esconderijo de drogas e armas", explicou.

Ao todo, R$320 em espécie foram achados com o homem | Foto: Divulgação

Pressionado pela PM, o homem os levou até uma região de mata, no bairro Morro, onde mostrou o local em que armazenava os entorpecentes. Em posse dele, foram encontrados 29 pacotes de suposta pasta base de cocaína, um revólver calibre 32 com cinco munições intactas, uma garrucha calibre 26 e R$160 em espécie.

"Somando todo o dinheiro que apreendemos, foram R$320 em espécie, provavelmente oriundos do narcotráfico. Verificamos que ele estava em liberdade condicional, esperando o julgamento da Justiça. Estando ele, às 22h, em uma festa, já dá para dizer que ele estava descumprindo a medida", informou o policial.

Ainda segundo a polícia, Silva está entre os três maiores traficantes do município. "Ele é um dos traficantes daqui da cidade. Já foi preso, ao menos, duas vezes".

Ele foi levado ao 61º DIP para os procedimentos cabíveis, onde vai ser indiciado criminalmente.

