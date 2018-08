Produtos utilizados na produção de drogas, são apreendidos em Jutaí

Manaus – No início da tarde do último sábado (25), agentes policiais do 4° Grupamento da Polícia Militar (GPM) no município de Jutaí - interior do Amazonas - receberam uma ligação do Comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (3° BPM) comunicando que o Navio Motor ‘M. Fernades’, que faz linha fluvial no Rio Solimões entre Manaus e Tabatinga, passaria pelo Porto Municipal de Jutaí transportando produtos químicos de uso restrito, usados na produção de entorpecentes.

De acordo com os policiais responsáveis pela ação de abordagem à embarcação, ao ser perguntado sobre a natureza da carga que estava transportando, o condutor do navio apresentou um envelope contendo uma nota de recibo de frete do referido barco e uma nota no nome da Empresa Material Best. O homem que não teve a identidade divulgada, alegou que estava cumprindo apenas a missão de transporte do material, e que a carga tratava-se de 49 baldes de cor branca com detergente e 4 baldes de cor azul, também com detergente.

A apreensão foi deita por agentes policiais do 4º Grupamento da Polícia Militar (GPM) em Jutaí, no interior do Amazonas | Foto: Divulgação

Mas ao ser realizada a revista nos recipientes, os policiais constataram que os depósitos não carregavam detergentes e sim produtos químicos que são utilizados na fabricação de entorpecentes. Os galões estavam distribuídos entre outras cargas que estavam alojadas no depósito do barco na tentativa de despistar a possível abordagem policial.

Os galões estavam distribuídos entre outras cargas que estavam alojadas no depósito do barco na tentativa de despistar a possível abordagem policial | Foto: Divulgação

Todos os tripulantes presentes no Navio Motor ‘M. Fernades’ durante a abordagem policial, foram encaminhados ao 56º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para apresentação e medidas cabíveis, onde devem permanecer a disposição da Justiça.



