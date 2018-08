Assaltantes são espancados após ação criminosa em Manacapuru

Manaus – No início da tarde do último sábado (25), três homens – entre eles um menor de idade – foram espancados pela população da comunidade de Ararapá, em Manacapuru - no interior do Amazonas - após uma tentativa frustrada de assalto.

Entre os três homens, um menor de idade também participava do crime | Foto: Divulgação

O trio que já vinha sendo procurado na região, cometia assaltos em comércios da comunidade, e foi surpreendido pela força da população que deteve os assaltantes com as próprias mãos.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram amarrados de cabeça para baixo e agredidos com pedaços de madeira, pelos comunitários, até a chegada dos agentes policiais que controlaram a situação.



Os homens foram amarrados até a chegada da polícia no local | Foto: Divulgação

Com a quadrilha, a polícia encontrou duas armas de fogo e munições. Devido a gravidade dos ferimentos causados aos homens detidos, eles tiveram que ser encaminhados ao Hospital de Manacapuru, onde passaram por procedimentos de saúde cabíveis. Eles foram transportados para a unidade policial do município, onde devem permanecer à disposição da Justiça.

Já o menor de idade, deve responder pela ação criminosa dentro da constituição competente aos casos relacionados a menores.

Com a quadrilha a polícia encontrou duas armas de fogo e munições | Foto: Divulgação

