Agência de correios de Novo Aripuanã sofre tentativa de assalto

Novo Aripuanã - Três homens invadiram a agência dos Correios no município de Novo Aripuanã (a 1.374 quilômetros de distância de Manaus), em tentativa de assalto. O crime ocorreu em torno das 3h30 da madrugada de sábado (25). Um homem, identificado como André Luiz Oliva Pinto, foi preso.

O tenente Thiago Silva, que atendeu a ocorrência, explicou que eles entraram no prédio com a intenção de assaltar. "Eles levaram material pesado para o roubo e chegaram a fazer um buraco com uma broca. Quando entraram na agência, o alarme foi acionado e uma equipe policial de plantão foi avisada, os surpreendendo no local".

O homem se feriu durante a fuga | Foto: Divulgação/PM-AM

No prédio invadido, a PM organizou o cerco e encurralou o trio. No momento da ocorrência, dois homens conseguiram fugir.

O homem identificado como André tentou escapar, mas foi surpreendido pelos policiais."Ele se feriu durante a tentativa de fuga e nós o capturamos. Ele confessou que tinham vindo de Manaus na quinta-feira (23), para realizar o roubo", disse o policial.

No local do crime, foram encontrados quatro chaves grandes de fenda, uma broca de furar concreto, uma parafusadeira com bateria, dois pés de cabra, um feixo de mola de caminhão e uma mochila.

O trio tentou arrombar a porta com um pé de cabra | Foto: Divulgação/PM-AM

O homem preso foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e conduzido para apresentação no 73º DIP.



André será indiciado criminalmente por furto qualificado. As investigações seguem para encontrar os outros dois homens que faziam parte da quadrilha.

