Homem é preso por dar terçadada no peito de parente em Lábrea

Homem foi levado para a delegacia do município | Foto: Divulgação

Lábrea – Um homem de 33 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (26). Ele foi ferido com um golpe de terçado desferido por um parente. O caso aconteceu às 12h45 no município de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.



Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência. A denúncia relatava uma briga generalizada envolvendo membros de uma mesma família. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a vítima, João Batista da Silva Cruz, de 33 anos, com uma perfuração no lado esquerdo do peito.

O autor da tentativa de homicídio, Edimilson Ferreira Apurinã, de 71 anos, estava com um terçado nas mãos no momento em que os policiais chegaram ao local. A vítima foi levada de ambulância ao Hospital Regional de Lábrea. O suspeito foi conduzido à Delegacia Interativa de Policiamento Civil do município.

