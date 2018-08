Pai fere filho com golpe de terçado durante briga em Manaus

Golpe de enxada atingiu braço direito da vítima | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem feriu o próprio filho com um golpe de enxada durante uma briga, na manhã deste domingo (26). O caso aconteceu por volta das 9h30 na rua Gergilin, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



Policiais militares realizavam patrulhamento no local quando se depararam com a briga entre pai e filho. Valdino Pantoja da Silva, de 40 anos, desferiu um golpe de enxada que atingiu o braço direito do filho, Walison Ferreira da Silva, 21 anos.

A vítima foi levada por familiares ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O acusado foi conduzido para o 30º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado e indiciado por lesão corporal grave.

Outro caso

Um homem de 33 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (26). Ele foi ferido com um golpe de terçado desferido por um parente. O caso aconteceu às 12h45 no município de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas. Leia também: Agência de correios de Novo Aripuanã sofre tentativa de assalto Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência.

A denúncia relatava uma briga generalizada envolvendo membros de uma mesma família. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a vítima, João Batista da Silva Cruz, de 33 anos, com uma perfuração no lado esquerdo do peito.

O autor da tentativa de homicídio, Edimilson Ferreira Apurinã, de 71 anos, estava com um terçado nas mãos no momento em que os policiais chegaram ao local. A vítima foi levada de ambulância ao Hospital Regional de Lábrea. O suspeito foi conduzido à Delegacia Interativa de Policiamento Civil do município.

