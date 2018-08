Pedreiro é morto com duas facadas em área de invasão em Manaus

Manaus - O pedreiro Cícero Moreira, de 36 anos, foi encontrado morto com duas facadas, na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de invasão, na rua Barão Parima, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações do tenente B. Martins, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi localizado após uma denúncia anônima feita ao 190.

A vítima estava jogada no quintal da casa onde morava há pouco tempo. O pedreiro foi atingido com duas facadas, sendo uma no tórax e outra em uma das mãos.

A irmã da vítima, Rose Moreira, de 30 anos, disse que o irmão estava ausente de casa há mais de uma semana e desconhece a motivação do crime.

Um morador da área, de 42 anos, foi quem achou o corpo. Segundo ele, a cama estava suja de sangue. A suspeita é que o local tenha sido invadido durante a madrugada.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Suspeitos

Segundo informações de moradores, o proprietário da casa, identificado apenas como "Moisés", e um segundo homem, conhecido como "Júnior", seriam os responsáveis pela morte do pedreiro.

Moisés foi conduzido para prestar esclarecimentos no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele negou o crime.

Em depoimento, ele disse que havia cedido o imóvel para Cícero dormir por dois dias. Entretanto, testemunhas afirmaram que Moisés teria flagrado a casa arrombada e Cícero consumindo entorpecentes, o que teria deixado o suspeito irado.

O outro suspeito não foi localizado. A DEHS investiga o caso.

