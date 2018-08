'Bad' é morto com 9 tiros após dar carona para 'amigos', no João Paulo

Manaus - Um homem de 34 anos, conhecido como "Bad", foi executado com nove tiros, na madrugada desta segunda-feira (27), dentro de um carro. O crime ocorreu na rua Monsenhor Alcídes Peixoto, no conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com uma equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Eduardo conduzia o carro modelo Palio, de cor prata, acompanhado de uma mulher e de outro homem de 28 anos. A mulher, segundo a polícia, seria amante da vítima.

Bad teria recebido uma ligação misteriosa para pegar dois homens, ainda não identificados, na avenida Nepal. A dupla entrou no veículo e durante o trajeto, os criminosos efetuaram os disparos à queima-roupa contra a vítima

Outras quatro pessoas estavam com a vítima dentro do veículo | Foto: Divulgação

Em seguida, os criminosos fugiram com apoio de uma motocicleta, de cor e placa não identificada. O homem de 28 anos disse aos policiais que se jogou no momento dos tiros. Entretanto, ele foi detido pela 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime.

Familiares da vítima estiveram no local do crime. Um dos irmãos da vítima chegou a agredir um repórter cinematográfico que cobria o fato. A mulher da vítima também esteve no local.

A Polícia Civil confirmou que 'Bad' era traficante da área. Segundo a polícia, ele respondia a um processo por homicídio no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e já havia sido preso por tráfico de drogas há algumas semanas, porém um suposto "amigo" assumiu ser dono dos entorpecentes.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). A vítima foi atingida com nove tiros de pistola calibre ponto 40.

A DEHS vai investigar o assassinato como suposta relação ao tráfico de drogas.

