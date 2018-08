Corpo de estudante de 13 anos é encontrado em lago no Puraquequara

Manaus - O estudante Deivid de Santana Dias, de 13 anos, foi encontrado morto dentro do "Lago do Aleixo", na manhã desta segunda-feira (27), na rua Hilário Calheiro, comunidade Bela Vista, no Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do sargento Iriel Viana, da 28ª. Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 8h30. A vítima apresentava perfurações de arma branca no pescoço.

De acordo com o tio da vítima, Richardson Silva dos Santos, de 25 anos, a família procurava pela vítima desde sábado (25), após ele sair para uma "Disputa de pipas". O campeonato é disputado durante à noite na rua 11 de Maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo, também na Zona Leste.

Perícia realizando trabalhos no corpo | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vítima estava com o rosto deformado por conta das mordidas dos peixes.

Os moradores relataram que este é o segundo caso de morte com as mesmas características

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

