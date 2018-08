Preso chora ao negar assassinato de estudante em Manaus

Manaus - "Não fui eu que matei. Estão me confundido", disse aos prantos Anisson Freitas de Lima, de 24 anos, conhecido como "Chocolate". Ele foi preso suspeito de ter assassinado o estudante Kayube de Carvalho Oliveira, de 16 anos , ocorrido na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Anisson foi preso temporariamente por homicídio qualificado. O segundo suspeito, Vinícius Nascimento Mendes, de 20 anos , foi preso por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste, no dia 10 de agosto deste ano.

De acordo com o delegado Jeff Davi Mac Donald, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS ), Anisson foi preso na tarde da última sexta-feira (24), por volta das 17h, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O suspeito chorou durante a apresentação | Foto: Josemar Antunes

Anisson é o segundo suspeito identificado por participação na morte do adolescente. O crime ocorreu no dia 5 de agosto deste ano, na rua Paranacaxi, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

No dia do crime, Kayube foi acusado por um mototaxista como autor de roubo. O estudante foi perseguido e agredido até a morte, com pauladas, pedradas e golpes de capacete.

"Anisson nega a participação na morte de adolescente, porém durante as investigações ele foi apontado por várias testemunhas como um dos autores da agressão, que resultou na morte de Kayube", explicou o delegado Jeff David Mac Donald.

O delegado Jeff Davi Mac Donald, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

Durante coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (27), no prédio da DEHS, Anisson negou o crime aos pratos.

"Estou sendo acusado de algo que não fiz. Eu tenho provas que não foi eu", disse Anisson.

Anisson foi indiciado por homicídio qualificado. Ele terá o mandado de prisão temporária convertida para preventiva, ficando à disposição da Justiça em uma unidade prisional da capital amazonense.

