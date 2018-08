Homem é morto a tiros enquanto caminhava em rua no Mutirão

Manaus - David Kennedy Ladislau Lopes, de 20 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, no fim na manha desta segunda-feira (27), na rua 39, no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo cabo Melo, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima caminhava pela rua, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, de características não reconhecidas. Os criminosos fugiram após o crime e não foram identificados.

O corpo foi removido ao IML | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O pai da vítima, que preferiu não se identificar, de 60 anos, disse à reportagem que o filho trabalhava, mas que também tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme informações da perícia Criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi morta com dois disparos na cabeça. Os tiros foram de um revólver calibre 38.



Após os trabalhos da perícia criminal, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Leia mais

Dupla rouba carro e colide com viatura após perseguição na zona Leste

Polícia prende trio suspeito de cometer arrastões em Manaus