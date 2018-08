Corpo de homem com várias facadas é encontrado no Monte das Oliveiras

O corpo da vítima foi removido por uma equipe do IML | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O cadáver de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado, no início da tarde desta segunda-feira (27), em um terreno baldio nas proximidades de um shopping, na rua Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Informações da Polícia Militar dão conta de que o corpo apresentava várias perfurações de arma branca, o que indica que o homem possa ter morrido vítima de facadas.

Segundo informações da policial militar Danielle, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o corpo foi encontrado por populares, que acionaram a polícia via linha direta. "Aqui já é um local de difícil acesso, tanto que nós tivemos que pular um muro para poder chegar próximo à vítima".

Ainda de acordo com a oficial, as características em que o corpo foi encontrado indica que possivelmente o crime não tenha acontecido na madrugada de segunda-feira. "Pelo o que observamos, o corpo já estava com rigidez cadavérica, com várias facadas. No entanto, vamos esperar o resultado da perícia".

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, que deverá passar pelos procedimentos de necrópsia. Se confirmado o crime de homicídio, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

