Ossada humana é encontrada em sítio na BR-230, no Amazonas

A ossada humana estava em área de mata em um sítio no Sul do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - Um cadáver em avançado estado de decomposição de sexo e nome ainda desconhecidos foi encontrado em meio a uma área de mata na BR-230, também conhecida como "Transamazônica". O corpo foi encontrado por um produtor rural e dono da propriedade onde o corpo estava, neste último domingo (26), na cidade de Santo Antônio de Matupi, localizada no Sul do Amazonas.

De acordo com informação do posto da Polícia Militar de Santo Antônio do Matupi, por volta das 15h45, um homem identificado como Marcos Lima foi até a guarnição e informou que na marginal da BR-230, aproximadamente no quilômetro 250, no sentido do município de Apuí, um senhor extrativista de nome José Alves da Silva, também conhecido como Zequinha, caminhando nas imediações do sítio onde mora, havia encontrado uma ossada humana.

Os policiais foram até o local indicado pelo informante e ao adentrar alguns metros na vegetação foi constatado que realmente tratava-se de um cadáver humano. Sem condições algumas da guarnição identificar o indivíduo (a), devido ao alto grau de decomposição do corpo, foram colhidos depoimentos e feitas fotografias do cadáver que, posteriormente, foi removido para a pedra do necrotério distrital.



