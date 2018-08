Preso envolvido em roubo à loteria no bairro Monte das Oliveiras

O crime, no qual Jobervanio é investigado, ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2016 | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Jobervanio Martins da Silva, de 31 anos, foi preso, nesta segunda-feira (27), por envolvimento em roubo ocorrido no dia 19 de fevereiro do ano de 2016, em uma casa lotérica localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele foi capturado por policiais civis em cumprimento a mandado de prisão preventiva.



De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime, por volta das 7h30, Jobervanio e mais cinco indivíduos, portando facas, entraram no estabelecimento, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, e roubaram dinheiro e aparelhos celulares das pessoas que estavam no local. Antes de fugirem, um dos elementos ainda golpeou uma vítima, utilizando a arma branca.

Benelli explicou que ao longo das investigações Jobervanio foi reconhecido pelas vítimas por envolvimento na ação criminosa. A prisão preventiva em nome dele foi representada à Justiça pelo delegado Fabiano Pignata. A ordem judicial foi expedida no dia 9 de agosto de 2016, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal.

“Nesta manhã, recebemos informações de que Jobervanio estaria a caminho de uma audiência judicial no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade. Nos dirigimos até o local e, por volta das 9h30, dei voz de prisão a ele”, informou Benelli.

Conduzido ao prédio do 26° DIP para os procedimentos cabíveis, o infrator será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncia

Paulo Benelli enfatizou que as investigações em torno do caso irão continuar até que os demais infratores envolvidos no roubo sejam identificados e possam responder criminalmente pelo ato.

“Quem puder nos ajudar com informações, entrar em contato com a nossa equipe pelo número: (92) 99536-2626, o disque-denúncia do 26º DIP. Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

