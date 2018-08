Facções brigam por 'boca de fumo' e tiroteio causa pânico em Manaus

Durante o tiroteio, os soldados do tráfico teriam invadido residências em busca dos rivais | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Manaus - Um tiroteio entre integrantes de duas facções rivais na cidade de Manaus, na tarde desta segunda-feira (27), gerou cenas de desespero e horror em moradores da Zona Leste da capital. O confronto aconteceu na rua Galileia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e duas pessoas foram presas.

O tiroteio começou na rua Abel, por volta das 14h, quando a população acionou a Polícia Militar (PM), aterrorizada pelo barulho dos tiros. Ao todo, 20 viaturas, da 6ª, da 13ª e da 27ª Companha Interativa Comunitária (Cicom), além de viaturas da Força Tática e da Rocam, atenderam a ocorrência.

A versão da briga entre as facções Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC) foi sustentada pelo tenente Ricardo Lasmar, da Rocam. Segundo ele, o confronto teria acontecido por conta de uma disputa entre uma boca de fumo localizada na rua Abel, e que, durante o tiroteio, os soldados do tráfico teriam invadido residências em busca dos rivais.

"Nós não sabemos precisar a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nesse tiroteio, mas sabemos que era bastante gente. No entanto, com o auxílio dos diversos colegas, conseguimos debelar [vencer] o confronto e deixar a população mais segura", ressaltou o oficial.

Prisão e apreensão

Como resultado do tiroteio, um jovem de 20 anos e um adolescente de 15 anos acabaram detidos no 6° Distrito Integrado de Polícia, central de flagrantes da Zona Norte.

Duas armas também foram apreendidas, em uma residência. "Os traficantes costumam usar essas residências para intimidar a população e guardar seus armamentos nelas", salientou Lasmar.

