Homem é atingido com tiro nas nádegas em ramal da AM-010

Manaus - Um homem de 54 anos foi atingido com um disparo de arma de fogo, no início da madrugada desta terça-feira (28), no ramal Água Branca 2, quilômetro 35 da AM-010 (Manaus/Rio Preto da Eva).

Segundo informações contidas no relatório da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que possui uma base policial no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, a vítima deu entrada na unidade por volta de 1h20. O homem foi atingido com um tiro nas nádegas.

A polícia não soube informar as circunstâncias da ocorrência. A equipe de reportagem não conseguiu localizar os familiares da vítima. O homem segue internado.

Leia mais:

Preso traficante que abastecia 'bocas' em carro de luxo no Amazonas

Homem é preso por fazer ameaças e não ficar longe da ex-mulher