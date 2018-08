A cada hora, oito pessoas são assaltadas em Manaus

Manaus - Nos primeiros nove meses de gestão do governador tampão Amazonino Mendes, entre outubro de 2017, quando tomou posse, e junho de 2018, Manaus registou 55.225 casos de roubos e furtos. Uma média de oito casos por hora.



O número ultrapassa os registros, em relação ao mesmo período, do governos dos outros gestores do Estado, que somam 49.260 crimes. Os dados estão divulgados no site de transparência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Para tentar prender os suspeitos, tornou-se comum a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) divulgar diariamente imagens de câmeras de segurança privadas que flagraram ações criminosas na capital amazonense. Porém, muitos casos ficam impunes, pelo fato da instituição não tomar providencias imediatas e muito menos ter uma ajuda eficaz da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Assaltos a ônibus também são registrados com frequência na cidade | Foto: Janailton Falcão

Uma das vítimas dessa triste estatística é uma mulher de 48 anos que teve o celular roubado, em frente a uma casa na rua Central Sete, bairro Coroado, Zona Leste. De acordo com a vítima, ela estava conversando com conhecidos quando foi abordada por dois homens que passaram pelo local em uma moto.

Em seguida, os suspeitos retornaram, e um deles, de forma agressiva, abordou a mulher e exigiu que ela entregasse o aparelho telefônico. O caso ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, mas somente no dia 20 de agosto o órgão divulgou fotos e vídeos e solicitou o apoio da população para identificar e prender os ladrões.

Ocorrências como essa acontecem diariamente nas ruas e instalam o medo na população que sofre com a ausência da polícia na cidade. Investimento sem retorno também é um fator que contribui com a insegurança no Estado.

Na maioria dos assaltos, os criminosos estão armados com revólveres | Foto: Arquivo EMTEMPO

A exemplo, os R$ 5,6 milhões pagos com o dinheiro público, sendo que R$ 1,7 milhão é equivalente a 30 páginas de um relatório do ex-prefeito de Nova Iorque Rudolph Giuliani.



Para o tenente-coronel reformado da PM-AM Clécio de Sales, a falta de investimento e a ineficiência do Estado atribui para a problemática. “Se for feita uma análise, seria necessário de 22 mil policiais nas ruas de Manaus para obtermos um policiamento preventivo e evitar que o crime aconteça. Mas além do efetivo, precisaríamos de eficiência nas tropas.

Com investimento em treinamentos para buscar um alto nível técnico, inteligência e união da força de segurança com o cidadão, para acompanhar e monitorar territórios. Enquanto o governo não tomar uma decisão de aplicar investimentos necessários para a presença do policial no seio social, não vai ter mudança”, explicou o coronel Sales.

