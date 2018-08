Ex-funcionária deu dicas para assalto em casa no Colônia Terra Nova

Manaus - A empregada doméstica Beatriz da Costa Fonseca, de 18 anos, Eli Cristian Elias Gatto, de 18 anos, e Leidiane Sena de Amorim, de 28 anos, foram presos por envolvimento em roubo na Zona Norte de Manaus. A prisão do trio ocorreu na tarde dessa segunda-feira (26), em bairros distintos da capital. Outras duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia.

De acordo com o delegado Juan Valério, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o trio está envolvido em um roubo a uma residência localizada na rua Andirá Açú, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

As investigações iniciaram após o proprietário da casa, de 56 anos, registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). Segundo informações da vítima, os suspeitos estavam armados no dia do crime. Do local, foram roubados joias, relógios, celulares, dinheiro e outros pertences.

Valério explicou que Beatriz havia trabalhado como empregada na casa da vítima e era a informante dos comparsas. Beatriz e Eli foram presos no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Já Leidiane foi detida no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Com ela, foram encontrados os objetos do roubo, parte do dinheiro e entorpecentes.

Beatriz e Eli foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Leidiane irá responder por receptação, associação criminosa e tráfico de drogas.

Ao término dos procedimentos, o trio será apresentado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

