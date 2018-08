Pedreiro foi morto por ficar com maior parte de droga, diz polícia

Manaus - Moisés Corrêa de Souza, de 19 anos, conhecido como "Coquinho", o padeiro Denilson da Silva Jardim, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos, foram apresentados na manhã desta terça-feira (28), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A dupla é apontada pela polícia por envolvimento na morte do pedreiro Cícero Moreira, de 36 anos.

Moisés foi preso em flagrante, na manhã de segunda-feira (27), por uma equipe de investigadores da DEHS, após Cícero ser assassinado com duas facadas. O crime ocorreu por volta das 5h30, na rua Barão de Parima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Logo em seguida, um adolescente foi apreendido por participação no assassinato.

Leia também: Ex-funcionária deu dicas para assalto em casa no Colônia Terra Nova

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, as prisões e apreensão iniciaram após os policiais civis da especializada receberem denúncias anônimas.

"A vítima foi morta após um desentendimento com os supostos amigos durante a divisão de entorpecente. Cícero teria ficado com a parte maior, o que teria motivado a prática do crime", explicou o delegado Jeff David Mac Donald.

Durante a coletiva, Moisés afirmou que apenas segurou a vítima para que fossem deferidas os golpes de faca no pedreiro, que morreu no local. Denilson se defendeu ao afirmar que estava em casa com a esposa e não tinha envolvimento na morte.

Moisés e Denilson foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. A dupla será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Já o adolescente responderá pelo crime análogo de homicídio. Ele ficará à disposição na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Leia mais:

A cada hora, oito pessoas são assaltadas em Manaus

Homem é atingido com tiro nas nádegas em ramal da AM-010