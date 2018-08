Tio e sobrinho são presos suspeitos de matar jovem no Centro de Manaus

Manaus - O camelô Wanderson Moreira de Souza, de 35 anos, conhecido como "Wando", e o sobrinho dele, Raiuleson da Silva de Souza, de 27 anos, foram apresentados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), durante coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (28). A dupla está envolvida na morte de Marwin Chrystian Aquino de Oliveira, de 18 anos.

De acordo com informações do delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, Wanderson foi preso na noite da última quinta-feira (23), na rua Marcílio Dias, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Leia também: Pedreiro foi morto por ficar com maior parte de droga, diz polícia

Já Raiuleson foi preso na operação "Cronos", deflagrada pela Polícia Civil em toda a capital, na última sexta-feira (24). A operação de âmbito nacional visava o combate a homicídios e feminicídios.

Mac Donald explicou que o crime ocorreu no dia 24 de outubro de 2015, na avenida Igarapé, bairro Centro, Zona Sul. Na ocasião, Wanderson e Raiuleson mataram Marwin após a vítima ir até o local para matar um deles.

O estudante teria ido até o local armado e desferido três tiros em Wando, que ainda entrou em luta corporal com ele e conseguiu desarmá-lo. Dois sobrinhos de Wando desferiram facadas em Marwin e depois o agrediram com pedaços de madeira e a barra de aço. Os suspeitos, segundo a polícia, furaram os olhos da vítima com um espeto e cravaram um cano de aço na cabeça do jovem.

A autoridade policial ressaltou que, além de Wanderson e Raiuleson, outras pessoas envolvidas no homicídio estão sendo procuradas pela polícia.

Wanderson e Raiuleson foram indiciados por homicídio qualificado. Eles ficaram presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) à disposição da Justiça.

Leia mais:

Ex-funcionária deu dicas para assalto em casa no Colônia Terra Nova

A cada hora, oito pessoas são assaltadas em Manaus