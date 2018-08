Professor de MMA e comparsa são libertos após confessar assassinato

Dupla havia sido preso em cumprimento a mandados de prisão temporária | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após quatro dias presos por homicídio qualificado e associação criminosa , o lutador de Artes Marciais Mistas Deigrison Batalha Frazão, de 28 anos, e Marcell Tavares de Souza, de 29 anos, foram "soltos", no fim da manhã desta terça-feira (28), pela Polícia Civil do Amazonas. Os dois homens estavam temporariamente detidos em uma das celas da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste de Manaus.

A dupla foi presa pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e apresentada, na manhã da última sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa realizada às 11h30, no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil. Além de Deigrison e Marcell, um outro envolvido no crime, Carlos Freire de Mendonça, de 31 anos, continua preso.

Ao Em Tempo, o delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, disse que soltura dos envolvidos se deu após expirar os 30 dias da prisão temporária.

O crime que a dupla é investiga ocorreu no dia 6 de abril deste ano | Foto: Josemar Antunes

"Por conta disso e do fato das celas da delegacia estarem lotadas, não havia necessidade da permanência deles, já que são réus confessos. Isso não quer dizer que irão responder pelo crime de homicídio em liberdade. A qualquer momento a dupla deve ser presa e levada para uma unidade prisional", explicou a autoridade policial.

Entenda o caso

De acordo com o delegado Juan Valério, o trio está envolvido no sequestro e homicídio de Cristóvão Vasconcelos dos Santos, de 17 anos, ocorrido no dia 6 de abril deste ano, na rua Ovídio Gomes Monteiro, terceira etapa do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital.

Na ocasião, o adolescente estava na frente da casa, onde morava com a família, quando foi abordado por indivíduos encapuzados, que o colocaram dentro de um carro da marca Hyundai modelo HB20, de cor preta e placas não divulgadas pela polícia.

Após a prisão de Carlos, em flagrante, por tráfico de drogas, ocorrida na última quarta-feira (22), por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), outros dois envolvidos no homicídio foram capturados. Um quarto envolvido no crime, identificado como Levi da Silva Machado, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

Delegado destacou que a dupla pode voltar a ser presa a qualquer momento | Foto: Josemar Antunes

A ação criminosa ocorreu após eles tomarem conhecimento de que o adolescente teria roubado a motocicleta de um professor de jiu-jitsu, que ministra aulas para Deigrison.

“Durante depoimento, ele argumentou que o grupo não tinha a intenção de matar o adolescente, apenas assustá-lo, pois Cristóvão era conhecido na área por cometer delitos na terceira etapa do bairro Alvorada", explicou Valério.

Os mandados de prisão temporária por homicídio qualificado e associação criminosa em nome dos envolvidos foram expedidos no dia 23 de agosto deste ano, pelo juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, do Plantão Criminal. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Carlos já possuí passagem pela polícia por tráfico de drogas e homicídio.

Carlos, Deigrison e Marcell foram indiciados por homicídio qualificado e associação criminosa. Valério ressaltou, também, que irá solicitar a conversão dos mandados de prisão temporária para preventiva. Nesta terça-feira, a Deigrison e Marcell foram libertos na presença de advogados de defesa.

Juan Valério destacou que as investigações em torno do caso continuam, com o objetivo de localizar e prender Levi. Informações que possam levar ao paradeiro do procurado podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos informantes será mantida em sigilo.

Edição: Isac Sharlon

