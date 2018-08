Mulher tenta aplicar golpe em vendedor e é presa em Manaus

De acordo com a polícia, Itanaiara Ferreira Paulai foi denunciada por tentar aplicar golpe em anunciante | Foto: Divulgação

Manaus – Uma autônoma de 40 anos identificada pela polícia como Itanaiara Ferreira Paulain foi presa na manhã desta terça-feira (28), após ser denunciada por tentativa de golpe em um anunciante de produtos na Internet, ao fornecer notas promissórias com nome falso.

Segundo a delegada Alynne Lima, titular do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso foram iniciadas, após um homem de 46 anos procurar a equipe da unidade policial na manhã desta terça, e relatar que estava desconfiado de uma mulher que havia se mostrado interessada em comprar um produto que ele havia anunciado para venda da Internet.

“O homem nos relatou que ela se identificou como ‘Carol’ e demonstrou bastante interesse em ficar com a masseira de pão que ele havia anunciado. Durante a negociação, ela sugeriu que o pagamento fosse efetuado por meio de notas promissórias, mas a partir do momento em que ele pediu que ela fornecesse um documento de identificação para emitir um recibo em nome dela, a mulher se recusou, mesmo pretendendo ficar com o produto. Então ele desconfiou que se tratava de golpe”, afirmou a delegada.

Após a denúncia, uma equipe da unidade policial foi deslocada para acompanhar a transação.

No local combinado, um condomínio de alto padrão, situado na rua Professor Marciano Armond, bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital, onde a mulher mora, ela tentou efetuar o pagamento da masseira de pão utilizando notas promissórias com nome falso.

“Ela combinava para receber o produto no condomínio onde mora para passar credibilidade. No momento em que a abordamos constatamos que ela se chama Itanaiara. Na unidade policial, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas (Sisp-AM), constatamos que a infratora já responde a cerca de cinco processos por estelionato, com o mesmo modo de operação: emitindo notas promissórias falsas, não efetuando o pagamento pelos produtos e fugindo das vítimas”, relatou a delegada.

Flagrante

Itanaiara foi autuada em flagrante por estelionato tentado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 16° DIP, ela será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Para concluir, a autoridade policial pede às pessoas que possam ter sido vítimas de Itanaiara para comparecerem ao prédio do 16º DIP, situado na rua Brasil, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, para formalizarem a ocorrência.

