Homem é morto a tiros em terreno baldio no bairro Alvorada 2

Manaus - Com passagem pela polícia por roubo, um homem de 38 anos foi morto na tarde desta terça-feira (28), com pelo menos três disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na rua Pirabas, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.



De acordo com a polícia, populares encontraram o corpo depois de ouvirem os disparos no local, que fica em um terreno baldio, com dificuldades para acesso. O ambiente ainda era usado para consumo de drogas.

Vários curiosos foram ao local ver a remoção do corpo | Foto: Raphael Tavares





Ainda conforme testemunhas, pelo menos um suspeito praticou o crime. Segundo a família do homem, ele era usuário de tráfico de drogas e, provavelmente, foi morto por conta de dívidas com a boca de fumo.

O corpo do homem foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

