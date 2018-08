Presidiário morre em hospital após ser baleado no Petrópolis

Manaus - Leandro do Carmo Lins, mais conhecido como "Macaco", de 27 anos, morreu após dar entrada em um hospital de Manaus na noite desta terça-feira (28). Ele foi baleado com dois tiros em uma borracharia, localizada na rua Benjamin Constant, em Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com a cunhada da vítima, que preferiu não ter a identidade revelada, Leandro estava trabalhando na borracharia no momento em que foi abordado pelos suspeitos, que chegaram ao local em uma moto.

"Ele tinha duas passagem por roubo e estava tentando levar uma vida digna, trabalhando. Estava tentando ser alguém melhor, mas infelizmente essa fatalidade aconteceu", explicou a familiar.

A vítima foi socorrida por populares e levada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo testemunhas, o homem chegou à unidade hospitalar sem vida. Houve ainda procedimento para reanimação de Leandro, mas os médicos não obtiveram sucesso.

O crime aconteceu próximo ao Batalhão da Polícia Militar e mostra a ousadia dos suspeitos, que não se intimidaram com a proximidade do local com o quartel da PM.

Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo da vítima, que estava no necrotério na unidade hospitalar. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

