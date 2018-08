Homem que fugiu algemado de delegacia, tenta roubar PM e acaba morto

Coari (AM) - Enquanto aguardava em uma área de mata da estrada do Pêra, em Coari, para fazer a sua próxima vítima, Luiz Fernando Vieira de Lima, mais conhecido como "Luizinho do Liberdade", de 20 anos, veio a óbito após tentar assaltar um policial militar, que estava de folga, na noite desta terça-feira (28). Ele ficou conhecido no último mês de junho ao fugir da delegacia da cidade, ainda algemado, durante um descuido dos policiais que faziam a escolta dele.

O suspeito abordou o PM, quando ele voltava para casa de um sítio. Durante a abordagem, de acordo com o major Pedro Moreira, o policial reagiu ao assalto para salvaguardar a própria vida. O PM atingiu o suspeito com a pistola da polícia.

Ainda conforme o major, o assaltante estava de posse de uma espingarda, que era utilizada para realizar assaltos naquela região, que fica numa área de mata e de difícil acesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi chamado para socorrer o homem, mas ao chegar no local, ele já estava morto.

O Em Tempo entrou em contato com o major, que explicou que mais informações devem ser repassadas em breve pela polícia. O caso ainda está sendo apurado na Delegacia Interativa de Polícia do município. Não há informações se o PM foi baleado.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM), para apurar mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Ainda assim, enviamos e-mail à PM para esclarecimentos sobre o caso.

Especialista em roubo

"Luizinho" era conhecido pelos policiais de Coari. Além de ser suspeito de praticar roubos, ele comercializar drogas na cidade. O infrator é especialista em roubar residências e contava com ajuda de outros comparsas. Nas redes sociais, as vítimas da quadrilha relatavam o grupo atacava, geralmente, durante a madrugada.

Fugitivo de porta de delegacia

Algemado, "Luizinho da Liberdade" conseguiu fugir na tarde do dia 5 de junho de uma viatura da Polícia Civil, após retornar de uma audiência de custódia. Em um vídeo divulgado em redes sociais é possível perceber que um investigador da PC retira o detento da viatura, que estava estacionada em frente à unidade prisional, quando o suposto assaltante, ainda algemado, aproveitou a distração do policial e acabou escapando.

