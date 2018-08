Jovens são surpreendidos por criminosos e baleados em Manaus

Manaus - Duas pessoas foram baleadas na noite dessa terça-feira (28) e madrugada desta quarta-feira (29), nas Zonas Leste e Oeste de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares distintas da capital amazonense.

O primeiro caso ocorreu por na rua Barroncas, no bairro Coroado 3, Zona Leste. Segundo informações da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens armados em um carro preto, placa não identificada, efetuaram vários disparos contra um adolescente de 17 anos.

O jovem foi atingido com quatro tiros e encaminhado ao Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. Os tiros atingiram peito, nádegas e o órgão genital da vítima.

O segundo registro policial aconteceu na rua T6, bairro Compensa, Zona Oeste, próximo à Ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

Um jovem de 18 anos foi surpreendido por homens encapuzados. Os criminosos efetuaram vários disparos na vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro não identificado.

Um dos tiros atingiu as costas do jovem. Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 8ª Cicom.

Nos dois casos, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

