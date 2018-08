Dupla é surpreendida pela polícia durante assalto a micro-ônibus

Manaus - Jhonatan Santos dos Reis, de 22 anos, foi preso em flagrante, suspeito de assaltar um micro-ônibus do transporte executivo de Manaus, na noite dessa quarta-feira (28). Um adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a ação policial, por volta das 21h35.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) perceberam que o micro-ônibus trafegava em atitude suspeita pela avenida Abiurana, no Distrito Industrial, Zona Sul da capital.

Leia também: Homem que fugiu algemado de delegacia, tenta roubar PM e acaba morto

Na revista, os policiais militares encontraram com a dupla um revólver marca Taurus com numeração raspada, com duas munições intactas, além de uma faca.

Segundo informações da polícia, a dupla já tinha roubado celulares, bolsas e outros pertences das vítimas. Os suspeitos foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes na Zona Sul.

Outro caso

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 35 anos acusado de roubar o celular de uma criança de sete anos.

Após o crime praticado na rua Criciúma, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade, Devid fugiu, mas foi identificado e preso pela guarnição. O caso foi registrado no 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Presidiário morre em hospital após ser baleado no Petrópolis

OAB-AM pede apoio da Polícia Federal para elucidar morte de advogado