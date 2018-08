Homem matou rival por querer comandar tráfico de drogas em Iranduba

Lucas teve a ajuda de três comparsas | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Iranduba - José Lucas Andrade da Rocha, de 25 anos, conhecido como “Lucas Metal”, foi preso, nesta quarta-feira (29), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio de Darlan Costa da Silva, executado com sete tiros no dia 17 de junho deste ano, no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus).

De acordo com a delegada Suely Costa, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do município, o crime ocorreu por volta das 2h. Na ocasião, José Lucas, juntamente com três comparsas, sendo dois deles Gabriel Barbosa Feitosa, conhecido como “Tinga”, e Paulo Henrique Rodrigues Queiroz, o “Paulinho Couro Desce” - que já estão presos - invadiram a casa de Darlan e efetuaram sete disparos de arma de fogo em direção à vítima, que morreu no local.

“Esse homicídio foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas no município. José Lucas é investigado, ainda, pelos homicídios de Gutemberg Miranda da Silva, de 14 anos, ocorrido em setembro de 2014, e de Cláudio Ferreira de Lira Filho, que era conhecido como ‘Latinha’”, ressaltou Suely Costa.

A delegada informou, ainda, que a ação policial foi deflagrada após o recebimento de denúncia anônima, informando que José Lucas estava em uma lanchonete no lugar.

“Em ato contínuo, os policiais civis da delegacia de Itacoatiara se deslocaram até a lanchonete e prenderam o rapaz. Em seguida, ele foi conduzido ao município de Iranduba, onde cumprimos o mandado de prisão preventiva em nome dele. A ordem judicial em nome de José Lucas foi expedida no dia 25 de julho deste ano, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iranduba”, explicou Costa.

José foi indiciado por homicídio. Ao término dos trâmites legais na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em Manaus. Conforme Suely Costa, as investigações em torno da morte de Darlan irão continuar, até que o quarto elemento envolvimento no delito seja localizado e responsabilizado criminalmente pelo ato cometido.

