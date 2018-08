Preso homem denunciado por estuprar criança de 10 anos no AM

O homem foi localizado na residência onde morava com a mãe das vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 34 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 9h, em Tapuá (distante 449 quilômetros de Manaus). O homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de uma criança de 10 anos, do sexo feminino e enteada dele.

A prisão foi realizada por policiais civis e militares lotados na 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. Conforme os policiais, na manhã da última terça-feira (28), por volta das 11h, a vítima foi à delegacia formalizar a ocorrência.

Na ocasião, a menina relatou que os estupros vinham acontecendo desde que ela tinha cinco anos de idade e ocorriam quando a mãe dela saía para trabalhar e ela ficava em casa, com o padrasto.

“Logo após tomarmos conhecimento do caso, acionamos os representantes do Conselho Tutelar. Durante as oitivas, descobrimos que a irmã mais velha da criança, uma jovem de 20 anos, também havia sido estuprada pelo padrasto. Ela afirmou que os abusos ocorreram quando ela era mais nova”, declarou um policial civil que participou das diligências.

Como parte dos procedimentos cabíveis, foi solicitado exame de corpo de delito na criança, que confirmou a conjunção carnal. Em razão do resultado positivo, foi representado à Justiça o pedido de prisão preventiva, por estupro de vulnerável, em nome do infrator. A ordem judicial foi expedida ainda na terça-feira (28), pelo juiz Manoel Átila Araripe Autran Nunes, da Vara Única da Comarca de Tapauá.

O homem foi localizado na residência onde morava com a mãe das vítimas, naquele município. O indivíduo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele irá permanecer na carceragem da 64ª DIP, à disposição da Justiça.

